Росія переходить до нової стратегії

Росія переходить до стратегії різнорівневої інтеграції з пострадянськими країнами.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив директор російського Міжнародного інституту політичної експертизи Євген МІНЧЕНКО.

«Зараз виникає нова стратегія – стратегія різнорівневої інтеграції, яка включає декілька моментів. Найнижчий – це СНД – клуб для спілкування, далі - це ЄврАзЕС, і найвищий на сьогодні - це Митний союз РФ, Білорусі та Казахстану», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

Водночас, він зазначив, що існує достатньо впливова група російських чиновників, які є тіньовими опонентами Митного союзу через загрозу втратити великі доходи. «Зараз долається цей опір. Думаю, подібного роду формати будуть успішнішими й нам вдасться зробити ривок з формування Митного союзу», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

Експерт вважає, що політика Росії стосовно пострадянських країн, у першу чергу, країн СНД, за останній час пройшла декілька стадій. «Економічні поступки в обмін на демонстрацію лояльності. Зокрема, дотування економік низькими цінами на газ. Ця тактика виявилася неуспішною. Перейшли до іншої тактики – економічного прагматизму, яка теж не працює. Гальмується кооперація й виникають економічні втрати», - сказав Є.МІНЧЕНКО.