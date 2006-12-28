Без російського газу Лукашенко протримається більше 2 тижнів

На випадок припинення постачань російського газу великі електростанції Білорусі вже підготовлені до переходу на мазут, пише "Комерсант" з посиланням на джерело в енергоконцерні "Беленерго". За словами джерела, "в енергосистемі запаси мазуту перевищують норматив в 400 тисяч тонн, цього вистачить більш ніж на два тижні".

Видання нагадує, що Україна в аналогічній ситуації "протрималася" три дні: 1 січня постачання газу припинилися, і вже 4 січня 2006 року було підписано угоду між "Газпромом" і "Нафтогазом України" про продаж газу протягом наступних п`яти років.

Нагадаємо, що весною 2006 року "Газпром" заявив про перегляд ціни на газ для Білорусі: замість 46,68 долара за тисячу кубометрів республіці було запропоновано платити 200 доларів або сплатити частину вартості газу акціями "Белтрансгазу". Білорусь ці пропозиції відкинула і, у свою чергу, пообіцяла збільшити вартість транзиту російського газу, який йде територією республіки до Європи.

У випадку, якщо угоду про ціну не буде укладено, "Газпром" пообіцяв припинити постачання газу до Білорусії 1 січня 2007 року о 10:00 за московським часом.

Лента.ру