Пірати згодні відпустити судно Ariana за $3,5 млн.

Пірати Сомалі погодилися одержати викуп у розмірі $3,5 млн. за звільнення грецького балкера «Ariana» з українським екіпажем на борту, передає Reuters.

Як повідомив представник піратів, вони відпустять судно через 48 годин або навіть раніше, залежно від того коли будуть отримані гроші.

«Ми погодилися взяти викуп в $3,5 млн. Ми чекаємо грошей», - сказав він. Пірат уточнив, що екіпаж судна перебуває в безпеці.

Як повідомляв УНІАН, грецький суховантаж «Ariana» під прапором Мальти з 24 моряками-українцями на борту був захоплений піратами в ніч на 2 травня 2009 року під час транспортування 35 тис. тонн сої з Бразилії до Ірану. Судновласник не може домовитися з піратами, які вимагають за судно 3 млн. дол.

Родичі українських моряків – членів екіпажу судна “Аріана” закликають українську владу, судновласника і світову громадськість прискорити звільнення судна й екіпажу з піратського полону.