Путін просить Європу підкинути Україні «мільярдик» на газ

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН закликав Європейський Союз допомогти Україні кредитами для оплати поставок російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Москві після переговорів з прем`єр-міністром Данії Ларсом Лекке РАСМУССЕНОМ.

«Якщо якісь проблеми існують, то просимо наших європейських партнерів теж підключитися і, якщо необхідно, видати відповідні фінансові ресурси у вигляді кредитів нашим українським партнерам. Повторюю, ми вже 2,5 млрд. дол. заплатили (Росія провела передоплату за транзит газу - УНІАН), хай європейці хоча б мільярдик підкинуть. Чого вони такі скнари? У них гроші є, нехай розщедряться», - сказав В.ПУТІН.

Окрім цього, він у черговий раз відзначив, що, за інформацією МВФ, в Україні є гроші.

«Голова уряду говорить, що Президент ЮЩЕНКО блокує передачу цих грошей з центрального банку України в уряд для оплати. Ми цього нічого не знаємо, ми не втручаємося в політичні справи України напередодні передвиборної кампанії», - підкреслив В.ПУТІН.

Водночас він відзначив, що досі Україна в строк виконувала свої зобов`язання з оплати газу, і висловив сподівання, що так буде і надалі.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня В.ПУТІН, посилаючись на заяви прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, заявив, що Україна має проблеми з оплатою за російський газ, а Євросоюз відмовляє їй у фінансовій допомозі в цьому питанні.

Того самого дня представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що заяви прем`єр-міністра Росії В.ПУТІНА щодо неспроможності України заплатити гроші за одержаний газ безпідставні і недружні.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня своєчасно і в повному обсягу розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.