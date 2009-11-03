В Ірані хочуть перенести столицю
01:35, 03 листопада 2009Світ
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Неофіційні дані
За неофіційними даними, влада Ірану хоче перенести столицю. Як передає ізраїльський "Сьомий канал" з посиланням на британські ЗМІ, керівники країни "зважують можливість перенесення столиці з сейсмонебезпечної зони". Повідомляється, що план вже був затверджений найвищим законодавчим органом Ісламської республіки.
Куди саме може переїхати столиця, поки не відомо.
Тегеран є столицею Ірану з 1795 року, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Раніше вона розташовувалася по черзі в Ісфахані, Казвіні, Ширазі та Хамдані.
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