В Ірані хочуть перенести столицю

За неофіційними даними, влада Ірану хоче перенести столицю. Як передає ізраїльський "Сьомий канал" з посиланням на британські ЗМІ, керівники країни "зважують можливість перенесення столиці з сейсмонебезпечної зони". Повідомляється, що план вже був затверджений найвищим законодавчим органом Ісламської республіки.

Куди саме може переїхати столиця, поки не відомо.

Тегеран є столицею Ірану з 1795 року, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Раніше вона розташовувалася по черзі в Ісфахані, Казвіні, Ширазі та Хамдані.