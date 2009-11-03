НАТО виступає за виведення російських військ з Придністров'я

Північноатлантичний альянс (НАТО) виступає за виведення російських військ і озброєнь з території Придністров`я.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському парламенті, з такою заявою виступили члени делегації підкомітету з демократичного правління Парламентської асамблеї НАТО на чолі із спеціальним доповідачем підкомітету Марком Ангелом на зустрічі в Кишиневі з виконуючим обов`язки президента Молдови, головою парламенту Міхаєм Гімпу.

Вони також висловилися за збереження територіальної цілісності Молдови та відновлення переговорів щодо придністровського врегулювання у форматі "5+2" (Росія, Україна, ОБСЄ, ЄС, США, Молдова, Придністров`я).

Делегація НАТО перебуває в Кишиневі з ознайомчим візитом для доопрацювання проекту спеціальної доповіді "Молдова: внутрішні виклики, перспективи євроатлантичної інтеграції", який буде представлений на осінній сесії ПА НАТО 13-17 листопада 2009 р. в Едінбурзі.

У проекті доповіді розглядаються політичні події в Молдови, що відбулися після парламентських виборів 5 квітня і 29 липня 2009 р., оцінюється нинішній рівень відносин між Молдавією, НАТО і ЄС, а також перспективи європейської інтеграції і придністровського врегулювання.