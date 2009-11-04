Молдова посилила охорону кордону від вірусу грипу А/Н1N1

У Молдові посилено заходи на кордоні із запобігання проникнення вірусу грипу А/Н1N1, повідомили РосБізнесКонсалтингу в уряді країни.

Там уточнили, що співробітники Прикордонної служби проходять інструктаж: їм детально роз`яснюють, з якими симптомами особа, що перетинає кордон, може викликати підозру, і як корректніше сформулювати питання про її здоров`я. Про всі заходи протидії вірусові грипу А/Н1N1, самі громадяни можуть дізнатися в пунктах пропуску через кордон із спеціальних інформаційних плакатів.

За наявності симптомів, схожих на грип, громадянинові пропонують звернутися до медичного персоналу, в окремих випадках можливий виклик чергового лікаря.

Нині всі пункти пропуску через молдавсько-український кордон працюють в штатному режимі із застосуванням заходів, спрямованих на запобігання проникнення вірусу.

У Молдові на сьогоднішній день було зареєстровано 154 звернення за підозрою на свинячий грип, з яких 29 випадків підтвердилися. У минулі вихідні в країні було підтверджено рекордну кількість випадків захворювання грипом А/Н1N1 - одразу 10. Загальна кількість хворих зросла за два дні з 18 до 28 осіб.

У країні зареєстровано два випадки смерті від грипу А/Н1N1.