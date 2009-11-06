Чоловік, який стріляв в офісному центрі, сховався вдома у мами

Підозрюваного у нападі на співробітників офісного центру Gateway в Орландо (штат Флорида, США) затримано, повідомили в прямому ефірі телеканалу WESH Orlando.

Ім`я затриманого - Джейсон Родрігез, його знайшли в будинку його матері. В результаті стрільби в офісному центрі мінімум одна людина загинула, п`ятеро одержали поранення, їх доставили до лікарні. Повідомляється, що у 40-річного Родрігеса не було спільників.

Причини дій злочинця наразі точно не зрозумілі. За деякими даними, Родрігес раніше працював у будівельній і інженерній фірмі, офіс якої розташований в офісному будинку в Орландо, проте близько двох років тому був звільнений.

З будинку, де сталася стрілянина, вивели всіх людей; раніше багато з них забарикадувались у приміщеннях, щоб уникнути зустрічі із стрільцем.

Поліції вдалося затримати його за три години після трагедії; поліція оголосила в розшук його "Ніссан"; крім того, були оприлюднені прикмети Родрігеса.

Лента.ру