Росії потрібна ядерна зброя через поганий стан армії

Росія хоче передбачити у військовій доктрині можливість використання ядерної зброї через поганий стан Збройних Сил РФ.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив завідувач аналітичним відділом Інституту політичного і військового аналізу (РФ) Олександр ХРАМЧИХІН.

«Очевидно, керівництво країни усвідомлює, що звичайні збройні сили взагалі не здатні вести ніяку війну. Єдиним варіантом для Росії є застосування ядерної зброї, інакше вона програє», - сказав О.ХРАМЧИХІН.

Водночас, він відзначив, що керівництво Росії ще в 90-х років заявило, що у разі великомасштабної агресії може бути застосована ядерна зброя, якщо це загрожує існуванню держави.

Він вважає, що погану підготовку російської армії продемонстрував торішній російсько-грузинський конфлікт.

«ЗС Росії перебувають у поганому стані, а окрім цього їх залишилося дуже мало, що воювати вони вже не зможуть ні з ким. Якщо зібрати всі звичайні сили, наприклад, всі Сухопутні війська в одному місці, тоді вони зможуть з Україною і Грузією відвоювати успішно, але оскільки вони розкидані на всьому простору Росії, а відстані у нас відомо які. Угруповання окремо на кожному напрямі воювати не зможуть вже ні з ким», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня секретар Ради безпеки РФ Микола ПАТРУШЕВ в інтерв`ю газеті "Вести" заявив, що нова редакція Військової доктрини РФ передбачає можливість завдання попереджувального ядерного удару по агресору у критичних для національної безпеки ситуаціях.