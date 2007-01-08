У Лондоні починаються слухання у справі про загибель принцеси Діани

У Лондоні сьогодні почнуться попередні слухання у справі про загибель принцеси Уельської Діани. Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з повідомленням, слухання триватимуть два дні, вони відбудуться в Королівському суді. Головувати на судовому процесі буде 73-річна баронеса Елізабет БАТЛЕР-СЛОСС, представниця верхньої палати британського парламенту - палати лордів. Їй належить вирішити, чи необхідно проводити розслідування про загибель Діани та її супутника Доді аль-Файєда спільно або окремо.

Нагадаємо, Мухаммед аль-ФАЙЄД, батько загиблого Доді, неодноразово виступав із заявами про те, що в смерті його сина і принцеси Уельської винні британські спецслужби.