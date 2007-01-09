Москва та Мінськ спробують домовитися щодо транспортування нафти

Делегація уряду Білорусі терміново виїхала до Москви для переговорів по нафті. За інформацією «Подробиць», про це повідомляється в прес-релізі МЗС Білорусі.

"До Москви терміново виїхала білоруська делегація на чолі з першим заступником міністра економіки Владимиром НАЙДУНОВИМ", - сказано в повідомленні МЗС.

Делегація їде до Москви "в цілях врегулювання на основі переговорів взаємних претензій" за митами на нафту, йдеться в повідомленні МЗС республіки.

Як повідомлялося, в ніч з 7 по 8 січня 2007 року Польща перестала одержувати російську нафту по трубопроводу "Дружба". Окрім Польщі, ту ж нафту повинна одержувати Німеччина. Заступник міністра економіки Польщі пов`язав подію із спорами між Росією і Білоруссю щодо мит на прокачування нафти.

МЗС Білорусі заявив, що республіка не припиняла прокачування нафти по своїй території в треті держави. За словами прес-секретаря МЗС, тиск на вході нафтопроводу "Дружба" на території Білорусі було знижено не з вини білоруської сторони. Чиновник відзначив, що 31 грудня в Білорусі було введено митне оформлення нафти, причому цей захід став відповіддю на дії РФ по введенню вивізного митного збору на нафту, що порушили ряд дво- і багатосторонніх угод про нестягування митних зборів.

Російська компанія "Транснефть" визнала, що це вона припинила постачання нафти по трубопроводу "Дружба" до Білорусі, а також до Польщі і Німеччини. Обговорення виниклої ситуації в компанії пропонують перенести на 9 січня, перший робочий день в Росії в 2007 році.