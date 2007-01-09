Припинилося постачання російської нафти до Словаччини та Чехії

До Словаччини та Чехії припинено поставки російської нафти.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявили у понеділок ввечері представники словацької та чеської влади.

Раніше припинилося постачання російської нафти до Польщі та Німеччини.

Обидві країни висловили рішучий протест у зв’язку з цим.

Ситуація виникла внаслідок конфлікту навколо транзиту нафти через Білорусь.

Москва наклала експортне мито на свою нафту, яка таким чином стала для Білорусі значно дорожчою. У відповідь Мінськ запровадив мито на транзит нафти з Росії. А російська компанія «Транснефть», у свою чергу, звинуватила білоруську сторону у незаконному відборі сировини з нафтогону. Пізніше Транснефть" визнала, що це вона припинила постачання нафти по трубопроводу "Дружба" до Білорусі, а також до Польщі і Німеччини.

Учора ввечері до Москви для переговорів щодо врегулювання конфлікту відбула урядова делегація Білорусі.