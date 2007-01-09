Грошей на іракську кампанію Бушу більше не дадуть

Лідер демократичної більшості у сенаті США Гарі Рейд. Фото сайту http://reid.senate.gov/

Лідер демократичної більшості в сенаті США Гарі Рейд заявив, що він прикладе всі зусилля для того, щоби припинити військову кампанію США в Іраку, у тому числі і шляхом скорочення розташованого там американського військового контингенту, повідомляє AP.

10 січня Буш має намір виступити із зверненням до нації, в якому буде представлена нова американська стратегія відносно Іраку. З неофіційних джерел в Білому Домі стало відомо, що її головним пунктом стане збільшення контингенту військ в Іраку як мінімум на 20 тисяч солдатів. Зараз в Іраку розміщено близько 140 тисяч американських військовослужбовців.

"Я думаю, що нам потрібно сказати президентові, що те, що він робить - неправильно. Нам потрібно повернути наших солдатів додому", - заявив сенатор Рейд від штату Невада. Варто відзначити, що в грудні 2006 року президент США Джордж Буш мав намір збільшити чисельність американських військових в Іраку до 20 тис. чоловік. В той же час, втрати армії США за роки війни в цій країні склали більше 3000 чоловік.

Як головнокомандуючий Буш має широкі конституційні повноваження управляти збройними силами, а основна влада Конгресу полягатє в його можливості керувати федеральним фінансуванням.

Інший сенатор від демократичної партії Едвард Кенеді заявив, що як один з можливих варіантів законодавці можуть розглянути питання про відмову президентові у використанні матеріальних фондів для нарощування американської присутності в Іраку. Так, Рейд відзначив, що Буш має намір запитати у Конгресу близько 100 млрд доларів на продовження кампанії. За словами офіційних джерел, демократи збираються прийняти закон, за яким для розгортання нових сил буде необхідне схвалення Конгресу.

У свою чергу, прес-секретар Білого дому Тоні Сноу підкреслив, що президент "розуміє, що існує суспільний неспокій війною в Іраку", але додав, що американці "не хочуть повторення 11 вересня" або іншої терористичної атаки, тому було б розсудливішим протистояти терористам за кордоном в Іраку і на інших "полях битв", а не в Сполучених Штатах.

Newsru.com