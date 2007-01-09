ЄС хоче продовжити переговори з Туреччиною

Голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ висловився за продовження переговорів із Туреччиною щодо її входження до ЄС як повноправного члена, передає РІА «Новости».

"Європейський Союз хоче продовжувати переговори з Туреччиною", - сказав Ж.БАРРОЗУ.

"Я неодноразово говорив раніше, що переговори з ЄС є складним і тривалим процесом, проте ми є його прихильниками", - додав голова Єврокомісії. При цьому він звернув увагу на необхідність виконання всіма країнами-кандидатами своїх зобов`язань перед Євросоюзом.

На саміті ЄС, що відбувся 14-15 грудня минулого року, за рекомендацією керівників МЗС 25 країн - членів цієї організації було вирішено частково заморозити переговори про вступ Туреччини до Євросоюзу.

Переговори, що ведуться з Анкарою з жовтня минулого року, припинені по восьми з 35 технічних пунктів і пов`язані з виконанням Туреччиною зобов`язань щодо Кіпру в рамках додаткового протоколу про Митний союз. Вони, зокрема, передбачають відкриття для Республіки Кіпр, яка з 2004 року є членом ЄС, турецьких морських і повітряних портів.

Офіційна Анкара раніше неодноразово заявляла, що піде на цей крок тільки після міжнародного визнання Північного Кіпру.

Турецька влада вважає, що Кіпрське питання, яке є каменем спотикання у відносинах Анкари і Євросоюзу, має розв`язуватися в ООН, а не в ЄС.