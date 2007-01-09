ЄС хоче продовжити переговори з Туреччиною
Позицію оприлюднив Баррозу
Голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ висловився за продовження переговорів із Туреччиною щодо її входження до ЄС як повноправного члена, передає РІА «Новости».
"Європейський Союз хоче продовжувати переговори з Туреччиною", - сказав Ж.БАРРОЗУ.
"Я неодноразово говорив раніше, що переговори з ЄС є складним і тривалим процесом, проте ми є його прихильниками", - додав голова Єврокомісії. При цьому він звернув увагу на необхідність виконання всіма країнами-кандидатами своїх зобов`язань перед Євросоюзом.
На саміті ЄС, що відбувся 14-15 грудня минулого року, за рекомендацією керівників МЗС 25 країн - членів цієї організації було вирішено частково заморозити переговори про вступ Туреччини до Євросоюзу.
Переговори, що ведуться з Анкарою з жовтня минулого року, припинені по восьми з 35 технічних пунктів і пов`язані з виконанням Туреччиною зобов`язань щодо Кіпру в рамках додаткового протоколу про Митний союз. Вони, зокрема, передбачають відкриття для Республіки Кіпр, яка з 2004 року є членом ЄС, турецьких морських і повітряних портів.
Офіційна Анкара раніше неодноразово заявляла, що піде на цей крок тільки після міжнародного визнання Північного Кіпру.
Турецька влада вважає, що Кіпрське питання, яке є каменем спотикання у відносинах Анкари і Євросоюзу, має розв`язуватися в ООН, а не в ЄС.