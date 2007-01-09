Франція закликала США вивести війська з Іраку до кінця 2008-го року.

Як передає радіо «Свобода», за словами глави французького МЗС Філіппа ДУСТ-БЛАЗІ, встановлення жорсткого терміну виведення - єдина можливість переконати іракців повністю взяти на себе безпеку в країні.

Тим часом з Багдада повідомляють про запеклу сутичку в центрі міста між повстанцями та урядовими військами. Бій, у якому взяли участь і американські підрозділи, зав`язався після нападу суннітських бойовиків на армійський блокпост. Про втрати сторін не повідомляється.

Очікується, що завтра Президент США Джордж БУШ обнародує подробиці нової американської стратегії в Іраку.