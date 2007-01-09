Переговори щодо врегулювання нафтової кризи під загрозою зриву

Сьогодні в Москві так і не відбулися білорусько-російські переговори щодо врегулювання нафтової кризи між Росією і Білоруссю.

Як повідомляють білоруські ЗМІ, сьогодні урядова делегація Білорусі чекала півтори години початку переговорів у Міністерстві економічного розвитку Росії, але вони так і не відбулися.

«Російська сторона ще не готова вести переговори, ще не сформована позиція російської сторони. На жаль, російська сторона, яка була представлена заступником міністра Мінекономрозвитку Віталієм САВЕЛЬЄВИМ, зробила заяву, що проводить консультацію з вироблення позиції щодо співпраці в нафтовій сфері і поки що не готова до переговорів», - сказав заступник міністра економіки Білорусі Володимир НАЙДУНОВ, який очолює білоруську делегацію на переговорах.

Відповідаючи на запитання, чи відбудуться сьогодні переговори, В.НАЙДУНОВ сказав: «Це залежить від дій російської сторони». Разом з тим, заступник міністра підкреслив, що делегація поки що не має наміру повертатися до Мінська і чекає переговорів.

Заступник міністра ще раз нагадав, що білоруська сторона пропонує свій варіант проекту угоди про розподіл митних зборів на нафтопродукти.

«У проекті угоди нами запропоновані варіанти, які дозволяють взаємно врегулювати питання, пов`язані зі стягуванням ввізного митного збору на нафту, так і пов`язані зі стягуванням мита на переміщення нафти через територію Білорусі. На наше глибоке переконання, наша позиція могла б сприяти вирішенню ситуації», - додав В.НАЙДУНОВ.

Як повідомляв УНІАН, прокачування нафти нафтопроводами РУП «Гомельтранснафта Дружба» було припинене 8 січня. Білоруська сторона мотивувала припинення транзиту тим, що російська компанія «Транснефть» перемістила сиру нафту через митний кордон Білорусі без митного декларування і сплати відповідного мита.

До 1 січня постачання нафти з Росії в Білорусь було звільнене від експортних зборів. З січня Росія запровадила мито на постачання нафти в розмірі 180,7 дол/т. У відповідь Білорусь з 1 січня 2007 г ввела мито в розмірі 45 дол/т на транспортування російської нафти територією країни.