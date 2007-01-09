Іранці спіймали ”ядерного” шпигуна

В Ірані заарештовано людину, якої підозрюють в передачі інформації про ядерну програму цієї країни озброєному угрупуванню, що бореться проти уряду, повідомляє AFP з посиланням на іранське державне радіо.

За словами Ахмада Таваколі (Ahmad Tavakoli), керівника парламентського дослідницького центру, в якому працював заарештований, зловмисник передавав інформацію "зрадникам" з угрупування "Народні моджахеди" з 2001 року.

Ніяких подробиць проведеної операції Такаволі не розповів, але пообіцяв швидкий суд над заарештованим. Проте радіостанція уточнила, що інформація, яку передавали стосувалася ядерної програми країни.

Нагадаємо, що саме іранські опозиціонери періодично повідомляли про невідомі подробиці іранської ядерної програми і навіть розкрили місцерозташування декількох секретних об`єктів.

Лента.ру