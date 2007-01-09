Росія може попсувати життя Білорусі по всіх напрямках

Проблема з транзитом російської нафти через територію Білорусі може призвести до перегляду Росією нинішніх преференцій по інших групах товарів. Таку заяву сьогодні в прямому ефірі телеканалу "Вести" зробив міністр промисловості і енергетики РФ Віктор Христенко, відповідаючи на запитання про можливий комплекс заходів щодо захисту інтересів російської економіки, який доручив опрацювати президент Росії Володимир Путін. За словами В.Христенка, планується комплексний аналіз для розуміння ухвалених рішень.

"Якщо цей аналіз покаже, що ми по інших напрямах невиправдано займаємося преференціями, коли розраховувати на взаємність не доводиться, то неприємності з транзитом російської нафти так чи інакше можуть послужити підставою для ретельнішого підходу до преференційних режимів, створених по інших товарних групах", - сказав В.Христенко.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін сьогодні після зустрічі з міністрами доручив уряду виробити комплекс заходів, який повинен стосуватися всіх аспектів взаємодії з білоруськими партнерами. Крім того, кабінету міністрів доручено продовжити переговори з Білорусією по врегулюванню відносин, пов`язаних з постачаннями і транзитом нафти, забезпечити захист інтересів російських компаній, рівний підхід при реалізації нафти на зовнішніх ринках і продумати комплекс заходів мінімізації втрат нафтових компаній. В.Путін також доручив уряду обговорити з нафтовидобувними підприємствами можливість скорочення видобутку нафти у зв`язку з проблемами, що виникли при її транзиті через білоруську територію.

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