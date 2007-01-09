Авіаносець США відправлений ловити бойовиків ”Аль-Каїди”

США нарощують військову присутність біля берегів Сомалі для запобігання втечі бойовиків "Аль-Каїди". Про це повідомила прес-служба Пентагону.

"Додаткові кораблі висуваються до берегів Сомалі для посилення морської операції в результаті швидких подій, що розвиваються в Сомалі. Центральне командування США відправило авіаносець "Дуайт Ейзенхауер" на підмогу чотирьом кораблям П`ятого флоту США, які вже діють у районі", - йдеться в заяві представника флоту Чарлі Брауна, яку поширила прес-служба.

До завдання кораблів входить огляд суден для запобігання втечі бойовиків "Аль-Каїди" із Сомалі.

РІА "Новости"