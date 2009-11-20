На боротьбу з піратами Україна відправить 30 бійців «Альфи»

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про направлення 30 українських бійців спецпідрозділу для участі в операції Європейського Союзу із протидії піратству «Аталанта» в районі Африканського Рогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО за результатами засідання РНБО, яке відбулося сьогодні.

«Сьогодні РНБО прийняла рішення про направлення українського миротворчого контингенту – спецпідрозділів – у район Африканського Рогу для участі в операції ЄС по збройній протидії піратству «Аталанта», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він наголосив, що для України це питання набуло особливого значення, оскільки на сьогодні на двох кораблях у піратському полоні опинилися українські громадяни. Як зауважив П.ПОРОШЕНКО, операція «Аталанта», до якої Україна планує приєднатися, «є жорсткою збройною протидією піратству».

Керівник МЗС повідомив, що на першому етапі передбачається участь до 30 осіб, зокрема, представників спецпідрозділу СБУ «Альфа».

Водночас, за словами П.ПОРОШЕНКА, розглядається питання про залучення до операції представників спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами П.ПОРОШЕНКА, фінансування участі українських бійців спецпідрозділів відбуватимуться за рахунок коштів державного бюджету, яких необхідно близько 30 млн. грн. на рік.

П.ПОРОШЕНКО також повідомив, що для реалізації цього рішення РНБО подає до Верховної Ради два законопроекти: перший – щодо внесення змін на поточний рік для здійснення відповідного фінансування участі в цій операції; другий – безпосередньо щодо направлення миротворчих підрозділів України за кордон.

«Активна участь України у цьому проекті дозволить, на нашу думку, розширити коло операції, дасть нам право внести пропозиції для того, щоб ми мали можливість супроводжувати комерційні кораблі, у тому числі й під українським прапором, а також ті, на яких значна частина екіпажу – українці», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Міністр не виключив, що якщо парламент дасть можливість ефективно відпрацювати це питання вже на саміті Україна-ЄС, українська сторона зможе відпрацювати і запропонувати всі пропозиції щодо участі в операції із збройної протидії піратству в районі Африканського Рогу.