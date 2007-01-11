Хто виграв у російсько-білоруській нафтовій війні (фото)

Лукашенко-молодший: комусь ”товариш президент”, а мені - тато. Фото Комсомольської правди

До останнього часу Віктор Лукашенко був помічником президента з національної безпеки. Але в самий розпал російсько-білоруської нафтогазової війни батько вирішив, що тепер йому місце в Раді безпеки республіки. За даними білоруських інформагентств, відповідний указ вже підписаний. Тим часом ще наприкінці минулого року активно мусувалися чутки про те, що син президента стане мером міста Бобруйська.

Известия.ру