Хто виграв у російсько-білоруській нафтовій війні (фото)
13:40, 11 січня 2007
Світ
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Неочікуваний подарунок для Лукашенка-молодшого
|Лукашенко-молодший: комусь ”товариш президент”, а мені - тато. Фото Комсомольської правди
До останнього часу Віктор Лукашенко був помічником президента з національної безпеки. Але в самий розпал російсько-білоруської нафтогазової війни батько вирішив, що тепер йому місце в Раді безпеки республіки. За даними білоруських інформагентств, відповідний указ вже підписаний. Тим часом ще наприкінці минулого року активно мусувалися чутки про те, що син президента стане мером міста Бобруйська.
Известия.ру
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