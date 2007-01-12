Атаковано посольство США в Афінах
Нападники цілилися в герб, але влучили у вікно
Грецька поліція підтвердила, що посольство США в Афінах піддалося атаці ззовні, повідомляють грецькі ЗМІ.
Поки неясно, чи йде мова про ракету або невелику бомбу.
Нападаючі цілилися в масивний герб США, укріплений на будівлі, проте промахнулися і влучили в одне з вікон третього поверху. Вибух розбив скло, імовірно куленепробивне. На будівлі також видно невеликі сліди кіптяви.
Поліція обстежує зараз будівлі, що знаходяться біля посольства. Прилеглі вулиці перекриті.
Як підтвердили в посольстві США, в результаті вибуху ніхто не постраждав.
На місце події в Афінах прибув міністр громадського порядку Греції Вірон Полідорас у супроводі керівництва грецької поліції. Полідорас проводить робочу нараду прямо на вулиці, в безпосередній близькості від будівлі.