Атаковано посольство США в Афінах

Грецька поліція підтвердила, що посольство США в Афінах піддалося атаці ззовні, повідомляють грецькі ЗМІ.

Поки неясно, чи йде мова про ракету або невелику бомбу.

Нападаючі цілилися в масивний герб США, укріплений на будівлі, проте промахнулися і влучили в одне з вікон третього поверху. Вибух розбив скло, імовірно куленепробивне. На будівлі також видно невеликі сліди кіптяви.

Поліція обстежує зараз будівлі, що знаходяться біля посольства. Прилеглі вулиці перекриті.

Як підтвердили в посольстві США, в результаті вибуху ніхто не постраждав.

На місце події в Афінах прибув міністр громадського порядку Греції Вірон Полідорас у супроводі керівництва грецької поліції. Полідорас проводить робочу нараду прямо на вулиці, в безпосередній близькості від будівлі.

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