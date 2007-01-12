Російську нафту пустять в обхід Білорусі
Мінекономрозвитку РФ не подобається залежність від Мінська
Росія знайшла шлях послаблення залежності від транзиту нафти через Білорусь. Для цього компанія "Транснєфть" має намір розширити Балтійську транспортну систему (БТС). Про це пишуть "Відомості" з посиланням на заступника голови Мінекономрозвитку Андрія Шаронова.
За словами чиновника, пропускна спроможність БТС буде збільшена в 1,6 разів. В результаті її потужність зросте до 120 мільйонів тонн нафти на рік. Передбачається, що на розширення системи буде витрачено трохи більше року. Декілька місяців буде відведено для отримання землевідведень і екологічних висновків, а також для узгодження низки інших формальностей.
БТС було введено в експлуатацію в 2001 році. Спочатку її пропускна спроможність складала 12 мільйонів тонн в рік. Згодом цей показник був збільшений до 76 мільйонів тонн. До системи відносяться порти Бутінге (Литва), Венспілс (Латвія) і Приморськ (Росія). Через територію Білорусі не проходить тільки російська вітка.
1 січня 2007 року Мінськ ввів мита на транзит нафти з Росії до Європи. Москва відмовилася від їх сплати і припинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба", що викликало перебої постачань нафти до європейських держав. 10 січня Мінськ оголосив про відміну мит.