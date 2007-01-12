Російську нафту пустять в обхід Білорусі

Росія знайшла шлях послаблення залежності від транзиту нафти через Білорусь. Для цього компанія "Транснєфть" має намір розширити Балтійську транспортну систему (БТС). Про це пишуть "Відомості" з посиланням на заступника голови Мінекономрозвитку Андрія Шаронова.

За словами чиновника, пропускна спроможність БТС буде збільшена в 1,6 разів. В результаті її потужність зросте до 120 мільйонів тонн нафти на рік. Передбачається, що на розширення системи буде витрачено трохи більше року. Декілька місяців буде відведено для отримання землевідведень і екологічних висновків, а також для узгодження низки інших формальностей.

БТС було введено в експлуатацію в 2001 році. Спочатку її пропускна спроможність складала 12 мільйонів тонн в рік. Згодом цей показник був збільшений до 76 мільйонів тонн. До системи відносяться порти Бутінге (Литва), Венспілс (Латвія) і Приморськ (Росія). Через територію Білорусі не проходить тільки російська вітка.

1 січня 2007 року Мінськ ввів мита на транзит нафти з Росії до Європи. Москва відмовилася від їх сплати і припинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба", що викликало перебої постачань нафти до європейських держав. 10 січня Мінськ оголосив про відміну мит.

Лента.ру