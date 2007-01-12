На переговорах Росії і Білорусі пресі наказали відійти далеко

Російська і білоруська делегації на чолі з прем`єрами Михайлом ФРАДКОВИМ і Сергієм СІДОРСЬКИМ продовжують переговори про поставки російської нафти і відміну обмежень у взаємній торгівлі.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на джерело в складі російської делегації, «головним питанням стали умови поставок російської нафти і нафтопродуктів у Білорусь».

За словами джерела, «поки незрозуміло, коли можна чекати закінчення переговорів».

Зустріч проходить в закритому режимі. Зараз пресу віддалили навіть від залу засідань, тому інформація про його хід повністю відсутня.

Відомо також, що переговори проходять почергово – у вузькому і розширеному складах делегацій.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня президенти Росії і Білорусі Володимир ПУТІН і Олександр ЛУКАШЕНКО обговорили по телефону проблеми транзиту російської нафти через Білорусь і доручили національним урядам до 12 січня виробити рішення з проблемних питань.

Білорусь з 1 січня 2007 року ввела мито на транзит російської нафти у розмірі 45 доларів за тонну, що призвело до припинення поставок нафти по нафтопроводу «Дружба» в Польщу і Німеччину в ніч з 7 на 8 січня, в Словаччину - 8 січня.

Уряд Білорусі 10 січня відмінив рішення про стягнення мита, а 11 січня поставки нафти в Європу по нафтопроводу «Дружба» були відновлені в повному обсязі.