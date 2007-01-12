Росія і Білорусь підписали угоду щодо експорту нафти. Як передає РІА “Новости”, ставка експортного мита на сиру нафту для Білорусі встановлена з 1 січня 2007 року в розмірі $53 за тонну, повідомив прем`єр-міністра РФ Михайло ФРАДКОВ.

"Ми матимемо $53 з кожної тонни, що поставляється в Білорусь", - сказав М.ФРАДКОВ на прес-конференції за підсумками переговорів зі своїм білоруським колегою Сергієм СІДОРСКИМ.

"Переговори проходили непросто, на завершальній стадії в роботу включилися президенти наших країн. В результаті ми узгоджували спільний підхід", - сказав М.ФРАДКОВ.

За його словами, з сирої нафти, що постачається з Росії, стягуватиметься експортне мито, розраховане виходячи з експортного мита на нафтопродукти, що постачаються з Республіки Білорусь і вироблені з сирої російської нафти.

М.ФРАДКОВ повідомив, що такий механізм дозволить російському бюджету в 2007 році одержати "трохи більше $1 мільярда".

Разом з тим, значна сума залишиться в економіці Білорусі, підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня президенти Росії і Білорусі Володимир ПУТІН і Олександр ЛУКАШЕНКО обговорили по телефону проблеми транзиту російської нафти через Білорусь і доручили національним урядам до 12 січня виробити рішення з проблемних питань.

Білорусь з 1 січня 2007 року ввела мито на транзит російської нафти у розмірі 45 доларів за тонну, що призвело до припинення поставок нафти по нафтопроводу «Дружба» в Польщу і Німеччину в ніч з 7 на 8 січня, в Словаччину - 8 січня.

Уряд Білорусі 10 січня відмінив рішення про стягнення мита, а 11 січня поставки нафти в Європу по нафтопроводу «Дружба» були відновлені в повному обсязі.