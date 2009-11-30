На російській залізниці гримлять вибухи

У Дагестані неподалік пікету "Ізбербаш-Інчхе" було підірвано залізничну колію. Вибух вчинено вранці 30 листопада перед проходженням пасажирського потягу 374 "Тюмень-Баку".

Вибух стався о 6:00 (час московський). Незважаючи на те, що потяг зупинився лише через 150 метрів після того, як локомотив проїхав місце підриву, жоден з вагонів не зійшов з рейок. За попередніми даними, жертв і потерпілих немає.

Потяг зупинено, на місце події виїхали працівники правоохоронних органів і рятувальники.

Це вже другий вибух на російській залізниці за останні три доби. Як повідомлялося, потужність бомби, якою у п`ятницю увечері підірвали "Невський експрес", складала 7 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Всього вибухових пристроїв було два, але один спрацював уже наступного дня, причому не в повну силу, не заподіявши шкоди ні людям, ні інфраструктурі. У МВС РФ вже є інформація про людей, які, можливо, можуть бути причетні до теракту. Зараз складаються їх фотороботи. Крім того, міліція шукає людину, яка телефоном повідомила про можливих підозрюваних. Кримінальну справу порушено за статтею "теракт". За останніми даними, при катастрофі потягу загинули 26 і постраждали 96 чоловік.

За матеріалами РІА "Новости" та Лента.ру