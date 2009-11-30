Литвин про Крим, Європу і Дунайську стратегію

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час робочого візиту до Європейських інституцій зустрівся з керівником Комітету регіонального розвитку Європейського парламенту Данутою ХЮБНЕР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, під час зустрічі сторони заявили про важливість розвитку співпраці між Україною та Європарламентом на регіональному рівні.

За словами В.ЛИТВИНА, така співпраця передбачає підвищення ролі органів місцевого самоврядування, вирівнювання розвитку регіонів, розвиток транскордонної співпраці.

Голова Верховної Ради України зазначив, що Україна зацікавлена у наданні європейською спільнотою підтримки у розробці ефективної концепції регіонального розвитку Автономної Республіки Крим у всіх аспектах, оскільки, за його словами, цей специфічний регіон потребує уваги з боку не тільки офіційного Києва, а й усієї Європи.

Крім того, В.ЛИТВИН наголосив на важливості спільної розробки та реалізації Дунайської стратегії, оскільки це «має не тільки економічне та регіональне значення, але й політичне звучання». «Тут важлива позиція Євросоюзу», - зазначив він, нагадавши, що до розробки цієї стратегії запрошені країни-члени ЄС та країни-кандидати у члени ЄС, а також у винятковому порядку – Україна. «Це велика честь, але й великий іспит для України», - сказав В.ЛИТВИН.

Сторони також висловили готовність до поглиблення співпраці між Європарламентом та Верховною Радою України як у політичному, так і у практичному вимірі.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України відвідує з дводенним робочим візитом Брюссель (Королівство Бельгія).

Сьогодні він зустрівся з президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ. Також у цей день планується зустріч голови Верховної Ради України з головою Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Павлом КОВАЛЕМ.

У вівторок В.Литвин зустрінеться з головою Палати представників Федерального парламенту Бельгії Патріком ДЕВАЛЛЕМ, із головою делегації Європейського парламенту до Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ Крістіаном ВІГЕНІНИМ та представниками політичних груп Європейського парламенту.