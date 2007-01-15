Президент Киргизії підписав нову редакцію Конституції
Документ розширює повноваження глави держави
Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ сьогодні вранці підписав закон "Про нову редакцію Конституції Киргизької Республіки" від 30 грудня 2006 р.
Як повідомляє РБК з посиланням на прес-службу киргизького Президента, нова Конституція розширює повноваження глави держави. Згідно документу, Президент країни має право призначати голів міністерства внутрішніх справ, міністерства оборони, зовнішньополітичного відомства і ін., а також голів районів і областей республіки.
У листопаді 2006 р. під тиском опозиції, що почала безстроковий мітинг з вимогою відставки Президента і проведення конституційних реформ, був прийнятий проект нової Конституції Киргизії, що істотно обмежує повноваження Президента.
Політична обстановка в Киргизії загострилася у середині жовтня 2006 р. Опозиція зажадала, щоб Президент виконав дані їм перед обранням обіцянки. На думку опозиції, К.Бакієв повинен був провести конституційну реформу і створити уряд національної довіри. Проте Президент Киргизії висловився проти створення в країні уряду національної довіри. 31 жовтня після зустрічі з Президентом керівники опозиційного руху "За реформи" повідомили, що прийняте рішення спільно розробляти проект нової Конституції країни.
У середині грудня минулого року у зв`язку з ухваленням нової Конституції у відставку пішов уряд країни на чолі з прем`єр-міністром Феліксом КУЛОВИМ. Згідно новому Основному закону країни, формувати Кабінет міністрів країни повинна партія, яка перемогла на парламентських виборах. Уряд подав у відставку, щоб прискорити нові парламентські вибори.