Президент Киргизії підписав нову редакцію Конституції

Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ сьогодні вранці підписав закон "Про нову редакцію Конституції Киргизької Республіки" від 30 грудня 2006 р.

Як повідомляє РБК з посиланням на прес-службу киргизького Президента, нова Конституція розширює повноваження глави держави. Згідно документу, Президент країни має право призначати голів міністерства внутрішніх справ, міністерства оборони, зовнішньополітичного відомства і ін., а також голів районів і областей республіки.

У листопаді 2006 р. під тиском опозиції, що почала безстроковий мітинг з вимогою відставки Президента і проведення конституційних реформ, був прийнятий проект нової Конституції Киргизії, що істотно обмежує повноваження Президента.

Політична обстановка в Киргизії загострилася у середині жовтня 2006 р. Опозиція зажадала, щоб Президент виконав дані їм перед обранням обіцянки. На думку опозиції, К.Бакієв повинен був провести конституційну реформу і створити уряд національної довіри. Проте Президент Киргизії висловився проти створення в країні уряду національної довіри. 31 жовтня після зустрічі з Президентом керівники опозиційного руху "За реформи" повідомили, що прийняте рішення спільно розробляти проект нової Конституції країни.

У середині грудня минулого року у зв`язку з ухваленням нової Конституції у відставку пішов уряд країни на чолі з прем`єр-міністром Феліксом КУЛОВИМ. Згідно новому Основному закону країни, формувати Кабінет міністрів країни повинна партія, яка перемогла на парламентських виборах. Уряд подав у відставку, щоб прискорити нові парламентські вибори.