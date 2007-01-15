Грузія почала одержувати газ по 63 долари

Грузія сьогодні вперше почала одержувати природний газ з азербайджанського родовища Шах-Деніз. "Грузія вже одержала сьогодні газ з Шах-Деніз. Таким чином, з Азербайджану щодоби надходитиме 4 млн. куб. м газу - 3 млн. куб. м старим газопроводом і 1 млн. куб. м - новим газопроводом Баку-Тбілісі-Ерзерум", - пояснив журналістам міністр палива і енергетики Грузії Ніколоз Гілаурі.

Вартість постачання газу з родовища Шах-Деніз становить 63 дол. за 1 тис. куб. м, решта об`єму азербайджанського газу - по 120 дол. за 1 тис. куб. м.

Нині Грузія одержує також російський природний газ ціною 235 дол. за 1 тис. куб. м, але очікується, що за три місяці, коли об`єм імпортованого з Шаз-Деніз палива за рахунок турецької квоти видобутку збільшиться, Грузія відмовиться від більшої частини російських постачань.

"Реально виходить, що Грузія справді стає незалежною державою: з країни йдуть російські збройні сили, і, крім того, Грузія стає енергетично незалежною від Росії", - сказав в розмові з журналістами міністр економічного розвитку країни Георгій Арвеладзе.

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