Європарламент обрав нового президента (фото)

Новим Президентом Європарламенту обрано німецького християнського демократа Ханса-Герта ПОТТЕРІНГА.

Як передає кореспондент УНІАН, він був обраний за підсумками першого туру голосування.

На цій посаді Х.-Г.ПОТТЕРІНГ замінив іспанського соціаліста Жозе БОРРЕЛЯ.

Новий Президент Європарламенту перебуватиме на своїй посаді до нових загальних виборів, які відбудуться в 2009 році.

Х.-Г.ПОТТЕРІНГ, 61 рік, обирається до Європарламенту з 1979 року. З 1999 року очолював групу народних партій - партій християнських демократів в Європарламенті.