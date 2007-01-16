Європарламент обрав нового президента (фото)
13:54, 16 січня 2007Світ
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Християнський демократ переміг у першому турі
Новим Президентом Європарламенту обрано німецького християнського демократа Ханса-Герта ПОТТЕРІНГА.
Як передає кореспондент УНІАН, він був обраний за підсумками першого туру голосування.
На цій посаді Х.-Г.ПОТТЕРІНГ замінив іспанського соціаліста Жозе БОРРЕЛЯ.
Новий Президент Європарламенту перебуватиме на своїй посаді до нових загальних виборів, які відбудуться в 2009 році.
Х.-Г.ПОТТЕРІНГ, 61 рік, обирається до Європарламенту з 1979 року. З 1999 року очолював групу народних партій - партій християнських демократів в Європарламенті.
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