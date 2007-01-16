Сейм Литви схвалив резолюцію про відшкодування збитків від окупації СРСР
22:15, 16 січня 2007Світ
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...24 мільярди євро
|Юстінас Каросас
Як передає РІА «Новости», депутати звернулися до Росії, як до правонаступниці СРСР, з проханням про початок консультацій з Литвою про сплату "збитку від радянської окупації". У документі міститься посилання на відповідний закон, прийнятий Сеймом у 2000 році. Тоді створена за дорученням депутатів спеціальна комісія визначила, що збиток становить близько 24 мільярдів євро.
Водночас литовський Сейм відхилив "жорсткий" проект резолюції про матеріальну компенсацію жертвам січневих подій 1991 року, запропонований консерваторами.
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