ЗМІ: пірати отримали викуп за «Аріану»

Сомалійські пірати отримали викуп за “Аріану” і пообіцяли негайно звільнити українських моряків.

Як повідомляє AFP, сьогодні вранці пірати отримали викуп у розмірі 2,5 млн. дол. і пообіцяли “найближчим часом” звільнити судно і 24 членів екіпажу – українських моряків.

”Операція завершена, гроші були виплачені сьогодні вранці і судно буде випущене в найближчі кілька хвилин”, - сказала агентству AFP пов’язана з піратами особа, з якою вдалося зв`язатися по телефону.

За його словами, “врешті-решт ми домовилися про викуп у розмірі 2,5 млн. доларів, щоб звільнити судно”.

У свою чергу, керівник прес-служби Служби зовнішньої розвідки України Олександр СКРИПНИК на запитання УНІАН щодо достовірності цієї інформації відповів: “Після уточнення деяких деталей ми надамо об’єктивну і повну інформацію стосовно ситуації з судном “Аріана” станом на сьогодні. Таке повідомлення зараз нами готується”.

Як повідомляв УНІАН, балкер "Аріана" був захоплений 2 травня цього року на північний захід від Сейшельських островів в Індійському океані. Балкер прямував із Бразилії на Близький Схід із вантажем 35 тис. тонн сої. Пірати вимагали у власника судна викуп. У заручниках було 24 моряків з України.