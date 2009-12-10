Звільнена від піратів «Аріана» не може рухатися: пального немає

У звільненого з піратського полону судна «Аріана» немає дизельного пального і воно зараз не може рухатися самостійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Валерій ЧАЛИЙ.

«На судні зараз, на жаль, немає дизпального, і тому немає можливості, щоб воно рухалося самостійно», - сказав В.ЧАЛИЙ.

Він повідомив, що на даний час “Аріана” взята під охорону одним із португальських суден, задіяних в операції по боротьбі з піратством «Аталанта».

В.ЧАЛИЙ також зазначив, що сума викупу за звільнення судна становила близько 2,8 млн. доларів США.

На уточнююче запитання журналістів, чи всю цю суму сплатив судновласник, В.ЧАЛИЙ відповів: «Гроші були передані судновласником, але походження грошей - це окреме питання».

В.ЧАЛИЙ висловив сподівання, що до Нового року моряки повернуться в Україну.

Він нагадав, що операція по звільненню судна розпочалася сьогодні о 6.45 і закінчилися близько 15.00.

Як зазначив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергій БОРОДЕНКОВ, на сьогодні ще не можна сказати, до якого саме порту буде рухатися судно.

Він не виключив, що це може бути найближчий порт Момбаса (Кенія), до якого свого часу після звільнення прибула «Фаїна». «Зараз це питання проробляється», - додав С.БОРОДЕНКОВ.