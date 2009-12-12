Лідери ЄС просять Єврокомісію до березня 2010 року представити проект нової 10-річної стратегії зростання та зайнятості Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Європейської ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС. – УНІАН).

“Європейська рада взяла до уваги консультації, започатковані Єврокомісією щодо майбутньої стратегії і очікує на якнайбільш швидке обговорення амбіційних пропозицій перед дискусією в рамках Європейської ради, у тому числі під час її засідання навесні 2010 року”, йдеться у документі.

У висновках зазначається, що нинішня Лісабонська стратегія зростання та зайнятості добігає свого кінця у 2010 році. При цьому, на переконання лідерів ЄС, нова 10-річна стратегія має сфокусуватися на дещо інших пріоритетах, зокрема, вирішенні проблем старіння населення, зростанні нерівності, кліматичних змінах.

Серед інших питань, навколо яких має відбуватися дискусія, на переконання лідерів Євросоюзу, мають бути і питання щодо того, як забезпечити стабільність бюджетів, захищаючи інвестиції та соціальне забезпечення громадян, як забезпечити ефективність ринку праці, як посилювати внутрішній ринок і як повніше використовувати взаємні вигоди від зовнішньої торгівлі та відкритості ринків.

Крім того, на переконання лідерів ЄС, у рамках підготовки нової стратегії необхідно звернути увагу на те, які переваги може дати більш “зелена” економіка, покращення бізнес-клімату, зокрема для малого і середнього бізнесу, посилення досліджень та інновацій.