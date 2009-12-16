Помер відомий російський політик Єгор Гайдар
09:41, 16 грудня 2009Світ
4850 0
"Банально - тромб відірвався"
Відомий російський економіст і політик Єгор Гайдар помер в середу через тромб, який відірвався, повідомив РІА "Новости"помічник Гайдара Геннадій Волков.
"Банально - тромб відірвався", - сказав він, відповідаючи на запитання про причини смерті.
За словами Волкова, дата прощання і похорону поки не визначена.
Гайдар, який виконував на початку 90-х обов`язки прем`єра РФ, вважається одним з ідеологів ринкових реформ у Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter