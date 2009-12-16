Помер відомий російський політик Єгор Гайдар

Відомий російський економіст і політик Єгор Гайдар помер в середу через тромб, який відірвався, повідомив РІА "Новости"помічник Гайдара Геннадій Волков.

"Банально - тромб відірвався", - сказав він, відповідаючи на запитання про причини смерті.

За словами Волкова, дата прощання і похорону поки не визначена.

Гайдар, який виконував на початку 90-х обов`язки прем`єра РФ, вважається одним з ідеологів ринкових реформ у Росії.