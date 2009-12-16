НАТО не планує змінити Чорноморський флот в Україні

22:29, 16 грудня 2009
Світ
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Версія Генерального секретаря

НАТО не планує розміщувати військові бази в Україні.

Про це Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сказав у інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Ні», - сказав А. Фог РАСМУССЕН, відповідаючи на питання, чи немає у НАТО планів розмістити військові бази Альянсу після відходу Чорноморського флоту РФ з території України.

«Я не маю жодних коментарів, у мене немає жодної інформації щодо таких планів», - зазначив він.

 

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