Туркменістан уперше допустить на вибори іноземних спостерігачів

Керівництво Туркменістану згодне допустити на майбутні 11 лютого президентські вибори іноземних спостерігачів, передає РІА «Новости».

"Досягнуті домовленості з представниками ОБСЄ і рядом інших авторитетних міжнародних організацій про делегування ними спостерігачів на майбутні вибори президента", - повідомив на засіданні кабінету міністрів республіки міністр закордонних справ Рашид МЕРЕДОВ.

Раніше, в період правління Президента Сапармурата Ніязова, іноземні спостерігачі не допускалися в республіку для контролю за проведенням виборів усіх рівнів. Формальний контроль здійснювали представники Туркменського національного інституту прав людини, єдиної в країні Демократичної партії, а також громадських організацій.

Також у майбутніх виборах президента візьмуть участь і національні спостерігачі.

Вибори в Туркменістані були призначені після раптової смерті у грудні минулого року першого і довічного Президента країни С.Ніязова. На посаду глави туркменської держави претендують шестеро кандидатів, серед них - тимчасово виконуючий обов`язки президента Курбанкулі БЕРДИМУХАММЕДОВ.