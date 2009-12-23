У Британії перекинувся туристичний автобус: є жертви

Одна людина загинула і, щонайменше, 48 одержали травми під час ДТП за участю туристичного автобуса сьогодні вранці на південному заході Великої Британії, повідомляється на сайті телеканалу Sky News.

Причиною аварії, що сталася у місті Хейл графства Корнуолл, стала, за попередніми оцінками, ожеледь, через яку автобус втратив управління і перекинувся. "Дорожнє полотно сильно обледеніло. Ми вважаємо, що це могло сприяти аварії", - заявив представник прес-служби місцевої поліції.

За даними поліції, жертвою аварії стала жінка, яка померла на місці, п`ятеро із 48 постраждалих одержали серйозні травми, один із них перебуває у критичному стані. Всіх постраждалих госпіталізовано, зазначає РІА «Новости».

Рятувальній операції на місці ДТП перешкоджають важкі погодні умови. "Там жахлива ожеледь. Дуже складно підібратися до самого автобуса", - зазначив один із представників екстрених служб.

Пасажири автобуса поверталися з містечка під назвою Маусхол (Mousehole), де проходив Різдвяний фестиваль феєрверків.