Литвиненка намагалися отруїти двічі

Спроб отруєння Олександра Литвиненка могло бути дві, причому вперше вбивці не отримали бажаного результату. Саме така версія подій у Лондоні наприкінці 2006 року, висувається в документальному фільмі телекомпанії ВВС, який буде показано увечері 22 січня, повідомляє Reuters.

У фільмі "Як отруїти шпигуна" (How to poison а spy) розповідається, що перша (безрезультатна) спроба отруєння колишнього агента ФСБ могла бути зроблена 16 жовтня 2006 року в суші-барі Itsu.

Такий висновок творці фільму зробили виходячи з того, що сліди радіоактивного полония-210 були виявлені не в тій частині бару, де Литвиненко обідав з італійським експертом по спецслужбах Маріо Скарамеллой напередодні свого отруєння.

Після того, як перша спроба не вдалася, вбивця (або вбивці) зробили другу, яка, як вважають журналісти, могла відбутися 1 листопада в барі готелю Millennium.

Нагадаємо, що Олександр Литвиненко помер 23 листопада від отруєння полонием-210. Британські спецслужби, що розслідують цю справу, кваліфікували її як вбивство.

Лента.ру