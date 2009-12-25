Путін не так важливий, як Хамід Карзай, але важливіший за Стіва Джобса

Американський журнал Newsweek склав список людей, діяльність яких матиме найбільше значення в 2010 році (Most Important People in 2010).

Перше місце в списку поділили президент Афганістану Хамід Карзай і головнокомандувач американським контингентом у цій країні генерал Стенлі Маккрістал. Саме від них багато в чому залежать доля президентства Обами і роль США на планеті, стверджують упорядники списку. Якщо Карзай не візьметься за викорінення корупції в своєму уряді, всі зусилля Маккрістала будуть марними, і Обамі доведеться вибирати з двох бід - між продовженням безнадійної війни і хаосом у регіоні, зокрема Пакистані, який має ядерну зброю.

На друге місце Newsweek також ставить одразу двох осіб: це міністр енергетики США Стівен Чу і голова Управління з охорони довкілля США Лайза Джексон, - антиподів, яким випало бути "добрим" і "злим" поліцейським у питаннях скорочення викидів парникових газів. Відомство Джексон відстежуватиме об`єми викидів і вводитиме жорсткіші норми, а Чу - роздаватиме федеральні гранти на розробку екологічно чистих джерел енергії.

Володимир Путін - на третьому місці. Наступного року російський прем`єр почне підготовку до повернення на президентську посаду. Через це Росія ще далі відхилиться від демократії і зсунеться до політичної системи, де правозахисників вбивають, а політичних і ділових конкурентів кидають у в`язницю. У 2010 році Путін, ймовірно, частіше з`являтиметься на телеекрані, частіше, ніж Медведєв, зустрічатиметься з іноземними лідерами, і включить в свої повноваження питання, зазвичай зарезервовані за президентом. Він також скакатиме верхи з голим торсом, займатиметься дзюдо і стрілятиме тигрів - "неодмінно у присутності фотографів", прогнозує видання.

Крім того, до списку потрапили:

- голова Apple Стів Джобс (можливо, наступного року його фірма випустить на ринок планшетний комп`ютер, призначений для читання електронних книг і підключення до інтернету);

- лідер британських консерваторів Девід Камерон ("Якщо покладатися на соцопитування, найближчі півроку він приведе свою партію до влади, і 13-річне правління лейбористів закінчиться");

- математик із Стенфордського університету Дафна Коллер, яка йде в авангарді розробок штучного інтелекту

- усі разом узяті губернатори-республіканці США (тільки вони спроможні запропонувати практичну альтернативу концепції Обами, вважає видання);

- восьме місце - Брайян Робертс, голова компанії Comcast, яка на початку грудня придбала медіаконгломерат NBC Universal (Робертс створив вертикальну монополію в засобах масової інформації - від студій до сайтів);

- дев`яте - міністр закордонних справ ЄС Кетрін Ештон, перед якою стоїть складне завдання - згуртувати Європу навколо єдиного зовнішньополітичного курсу;

- десяте - голова телекомпанії HBO Сью Негл, від якої чекають “розумних і оригінальних серіалів для досвідченої аудиторії”.

Переклад "ИноСМИ.ру"