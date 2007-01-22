Євросоюз запровадить санкції проти Ірану

Європейський Союз запровадить санкції проти Ірану, передбачені резолюцією ООН №1737.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленому сьогодні рішенні Ради міністрів із загальних питань та зовнішніх відносин ЄС.

Міністри, зокрема, погодилися з тим, що ЄС має утриматися від експорту до Ірану та імпорту з нього товарів, які можуть сприяти розвитку іранської ядерної програми, заморозити рахунки та не дозволяти здійснювати трансакції персонам, які мають відношення до іранської ядерної програми.

ЄС знову засудив відмову Іраном від здійснення кроків, що пропонуються Радою директорів МАГАТЕ.

Водночас Рада міністрів ЄС зазначила, що продовжить надавати підтримку всім зусиллям, спрямованим на пошук довготермінового вирішення питання шляхом переговорів.

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію №1737 23 грудня. Резолюцією передбачається запровадження санкцій проти військових ядерних програм.