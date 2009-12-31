Генсек «Міжнародної амністії» залишає свою посаду

Генеральний секретар міжнародної правозахисної організації Amnesty International ("Міжнародна амністія") Айрін ХАН, яка очолювала організацію впродовж останніх восьми років, сьогодні залишає свій пост.

Як повідомляє РІА «Новости»,минулого тижня було оголошено, що новим генсеком Amnesty International призначено нинішнього директора програми ООН з реалізації "Цілей розвитку тисячоліття" індійця Саліла ШЕТТІ.

У зв`язку з тим, що С.ШЕТТІ приступить до роботи тільки у червні 2010 року, впродовж шести місяців обов`язки керівника організації виконуватиме старший директор з дослідницької роботи і регіональних програм Клаудіо КОРДОНІ.

На даний час Amnesty International, що має штаб-квартиру в Лондоні, працює в 150 країнах світу, а в її лавах - близько 2,2 мільйона членів і волонтерів, зазначає NEWSru.