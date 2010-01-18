Пірати одержали найбільший в історії викуп за танкер з українцями

Сомалійські пірати одержали найбільший за всю історію піратства в цьому регіоні викуп, повідомляє Reuters.

Гроші були заплачені за танкер "Маран Cентаурус" (Maran Centaurus) з двома мільйонами барелей нафти на борту, захоплений у листопаді 2009 року. Точна сума не розголошується, проте відомо, що йдеться про суму в межах від 5 до 7,7 мільйонів доларів. Для порівняння, за танкер "Сіріус Стар" з вантажем нафти на 100 мільйонів доларів пірати одержали близько 3 мільйонів доларів. За даними Reuters, така сума є звичайною для кораблів подібного класу.

Раніше повідомлялося, що захоплений танкер є найбільшою здобиччю піратів за всю історію цього нелегального промислу в регіоні. Так, фахівці оцінили тільки вміст судна приблизно в 150 мільйонів доларів. При цьому чи буде звільнено корабель - невідомо. Річ у тім, що між піратами, що захопили танкер, стався конфлікт. Так, уранці в неділю 17 січня 2010 року сомалійці на борту судна обстріляли своїх "колег", які наближалися до танкера на човнах. Повідомляється, що суперечка виникла через те, як піратам ділити гроші.

"Маран Cентаурус", який слідував без охорони із Саудівської Аравії у Новий Орлеан, США, був захоплений сомалійськими піратами 29 листопада 2009 року. Захоплення здійснила група з дев`яти озброєних піратів на двох човнах. Серед захоплених моряків виявилося 9 греків, 16 філіппінців, двоє громадян України і один моряк з Румунії.