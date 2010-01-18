В українському посольстві в США зафіксовано низьку явку

Посольство України в США заявляє про низьку явку на виборах Президента, передає РІА «Новости».

«До цього часу проголосували близько 100-120 осіб із 7 тисяч, які стоять на консульському обліку. Явка стандартна, активність трохи нижча, ніж на парламентських виборах. Тут ніколи не було високої явки», - сказав голова виборчої комісії Олег ВОЛОШИН.

У США відкрито чотири виборчі дільниці з виборів Президента України: одна в посольстві у Вашингтоні й три в консульствах у Нью-Йорку, Чикаго і Сан-Франциско. О.ВОЛОШИН не назвав показників явки на інших дільницях у США, проте припустив, що вона така ж низька. «Поки важко сказати. Передбачається, що явка не зовсім висока, до того ж виборчі округи об`єднують багато штатів», - зазначив голова комісії. За його словами, людям часто буває неможливо дістатися до виборчої дільниці з віддалених населених пунктів штату або сусідніх штатів.