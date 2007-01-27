Відвідувачам британського готелю подавали отруєний полонієм посуд

Забруднений полонієм-210 фарфоровий чайник використовувався в британському готелі Millenium ще протягом кількох тижнів після отруєння Олександра Литвиненка, затверджує американська телекомпанія Эй-Би-Сі з посиланням на відомості, одержані нею від неназваного високопосадового офіційного представника британської влади.

"Слідчі опинилися в незручному становищі у зв`язку з таким упущенням", - повідомляє телекомпанія, за даними якої отруєний чайник продовжував використовуватися в готелі, попри "позамежні" показники радіоактивності.

Ця ж офіційна особа підтвердила Эй-Би-Сі, що, спираючись на речові докази і дані розвідки, британські слідчі дійшли висновку, що смерть Литвиненка була вбивством, організованим російськими спецслужбами, яке "спонсорувалося державою".

Посилаючись на неназваних "офіційних осіб", телекомпанія стверджує також, що ФСБ РФ вважає це вбивство здійсненим з великими помилками, оскільки для дачі отрути було потрібно кілька спроб. Крім того російські спецслужби чекали, що джерело отруєння виявлено не буде, стверджує Эй-Би-Сі, посилаючися на якісь "доповіді розвідки".

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