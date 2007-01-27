Росія вирішила стати number one

Росія за підсумками 2007 року може перетворитися на першу країну у світі з видобутку нафти.

Як передає РІА «Новости», про це заявив перший віце-прем`єр-міністр РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, виступаючи перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Д.МЕДВЕДЄВ сказав, що за підсумками поточного року у Росії є всі можливості перетворитися в number one з видобутку нафти і обійти Саудівську Аравію.

Він додав, що при цьому у Росії четверте місце з виробництва електроенергії і перше - з видобутку газу.

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ у своєму виступі також наголосив, що безкоштовного газу ні для кого більше не буде. За його словами, будучи частиною європейської економіки і, відповідно, світової економіки, Росія повинна приймати правила, що склалися в Європі, та й у всьому світі. Це, за його словами, означає, що безкоштовного газу ні для кого більше не буде. Перший віце-прем`єр додав, що час на адаптацію є, але його не дуже багато.

Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що ухвалити таке рішення Росію змусили не "міфічні вороги ззовні", а "розуміння істинних потреб російської економіки".