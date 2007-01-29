Екс-голова Страсбурзького суду підозрює, що його отруїли в Росії
Можливий замах він пов`язує з роботою
|Луциус Вільдхабер, фото сайту ucd.ie
За словами Вільдхабера, наприкінці жовтня 2006 року він повернувся з триденного відрядження до Росії важко хворим. Йому поставили діагноз "зараження крові", проте причина захворювання залишилася невідомою. Вільдхабер вважає, що його та адвоката Карла Екштайна, який супроводжував його в поїздці, намагалися отруїти. Проте він нічим не може підтвердити свої припущення, оскільки лабораторія, в яку він здавав кров для аналізу, вже знищила зразки.
Вільдхабер пов`язує можливий замах зі своєю роботою в Страсбурзі. Він підкреслив, що при розгляді позовів, пов`язаних з порушеннями прав людини в Росії, на нього чинила тиск російська влада.
Повідомлення про отруєння і можливу причетність до них російської влади регулярно з`являються в західних ЗМІ з моменту смерті в Лондоні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Встановлено, що він був отруєний радіоактивним ізотопом полонію-210. Литвиненко стверджував, що його отруїли за наказом російського керівництва.