Порошенко і Лавров мають намір зустрітись в Лондоні

Міністри закордонних справ України та Росії Петро ПОРОШЕНКО та Сергій ЛАВРОВ домовились провести двосторонню зустріч під час проведення в Лондоні 27-28 січня 2010 року Міжнародної конференції з питань врегулювання ситуації в Афганістані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, такої домовленості було досягнуто сьогодні під час телефонної розмови міністрів.

Сторони також обговорили актуальні питання двостороннього українсько-російського співробітництва, а також міжнародної тематики, що становить взаємний інтерес, зокрема щодо шляхів врегулювання в Придністровському регіоні.

С.ЛАВРОВ подякував П.ПОРОШЕНКУ за створення належних умов для роботи спостерігачів від Міжпарламентської асамблеї СНД.