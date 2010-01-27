Начальника служби безпеки Давоського форуму знайшли мертвим

Начальник служби безпеки Давоського міжнародного економічного форуму Маркус Райнхардт 26 січня був знайдений мертвим в одному з готелів в Давосі, повідомляє newsruз посиланням на агентство Reuters.

За словами поліції, все указує на те, що Райнхардт наклав на себе руки. Решта подробиць в даний момент не розголошується з поваги до сім`ї загиблого.

61-річний Маркус Райнхардт посідав посаду голови охорони Давоського форуму впродовж 25 років - з 1984 року. Його самогубство не було пов`язане з професійною діяльністю, стверджує агентство dpa. Обов`язки начальника служби безпеки під час проведення Давоського форуму, що відкривається 27 січня, виконуватиме капітан поліції Маркус Сутер.