За газ у лютому Нафтогаз заплатить переважно власними коштами

Виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ припускає, що за поставлений до України природний газ у січні 2010 року НАК “Нафтогаз України” заплатить “Газпрому” в лютому переважно за рахунок власних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в коментарі журналістам.

“Левовою частиною будуть власні кошти “Нафтогазу”, - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому йому важко назвати суму, що передбачається. “Зараз складно сказати, тому що ще до кінця місяця НАК продовжує акумулювати кошти з ринку. Залежно від того, скільки коштів буде акумульовано і які залишки будуть на рахунках, визначатиметься сума”, - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Крім того, він не виключив, що для оплати за газ може бути залучено кредити, зокрема й недержавних банків.

Також І.УМАНСЬКИЙ повідомив, що на сьогоднішній день залишаються не монетизовані ОВДП НАК “Нафтогаз України” майже на 2 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, І.УМАНСЬКИЙ раніше заявляв, що в січні цього року НАК «Нафтогаз України» має намір купити у ВАТ «Газпром» газу на 530-550 млн. дол. США.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України» зобов`язана щомісячно направляти ВАТ «Газпром» платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна своєчасно і в повному обсягу розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.